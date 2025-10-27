Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı görevine getirilmesiyle birlikte, adı futbol gündeminin merkezine oturmuştur. Ferhat Gündoğdu kimdir? Ferhat Gündoğdu mesleği, görevi ne?

EĞİTİM VE AKADEMİK GEÇMİŞİ

Ferhat Gündoğdu, 1969 yılında dünyaya gelmiştir. Askerî bir disiplin içinde yetişen Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olarak Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında görev yapmaya başlamıştır. Eğitim hayatı boyunca yönetim, liderlik ve organizasyon konularında kendini geliştirmiştir.

Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde spor yönetimi alanında tamamlayan Gündoğdu, sonrasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında ikinci bir yüksek lisans yapmıştır. Akademik kariyerine devam ederek doktora eğitimini yine Ankara Üniversitesi'nde "Spor Yönetimi" alanında tamamlamış ve "Dr." unvanını almıştır.

Bu eğitim geçmişi, onun hem askerî hem akademik olarak güçlü bir disiplin kazandığını göstermektedir.

ASKERİ KARİYERİ VE YÖNETİCİLİK TECRÜBESİ

Ferhat Gündoğdu uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı gibi kurumlarda idari pozisyonlarda yer almış, stratejik yönetim, personel planlaması ve eğitim alanlarında önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Ayrıca Ankara Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevinde bulunmuş; burada sporun disiplin, strateji ve liderlik boyutlarına dair birçok uygulamayı yönetmiştir. Askerî kariyeri boyunca aldığı görevler, onu düzenli çalışma alışkanlığına, kriz yönetimine ve ekip koordinasyonuna hâkim bir yönetici haline getirmiştir.

SPOR YÖNETİMİNDEKİ KARİYERİ

Emekli olduktan sonra sivil hayata geçiş yapan Ferhat Gündoğdu, akademik bilgisini ve yöneticilik becerilerini spor dünyasına taşımıştır. 2019 yılında Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev alarak Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) çalışmalarına katkı sağlamıştır.

2021 yılında MHK Başkanlığı görevine atanmış ve Türk hakemlik sisteminde yeni bir yapılanma sürecine öncülük etmiştir. Ancak kısa bir süre sonra görevden ayrılmıştır. Bu dönemde hakem performans değerlendirme sistemi, VAR uygulamaları ve hakem atama süreçlerinde yaptığı düzenlemelerle öne çıkmıştır.

2024 yılında yeniden MHK Başkanlığı görevine getirilen Gündoğdu, bu kez uzun vadeli bir reform sürecine odaklanmıştır. Özellikle genç hakemlerin yetiştirilmesi, eğitim programlarının yenilenmesi ve hakem kararlarındaki şeffaflığın artırılması gibi konular, onun döneminde öncelikli hale gelmiştir.

MHK BAŞKANI OLARAK HEDEFLERİ

Ferhat Gündoğdu, Türk futbolunda güvenilirlik ve adalet duygusunu yeniden tesis etmeyi hedeflemektedir. Hakem kararlarının tartışma yaratmaması, eğitim sisteminin bilimsel temellere dayandırılması ve dijital teknolojilerin daha etkin kullanılması, onun yönetim anlayışının temel unsurları arasındadır.

Ayrıca hakemlerin psikolojik ve fiziksel dayanıklılığını artırmaya yönelik yeni bir "Hakem Akademisi" kurulması fikrini gündeme getirmiştir. Bu sistemle, yalnızca saha içi performans değil, karakter, iletişim ve stres yönetimi gibi unsurlar da ölçülmektedir.

Gündoğdu, sporun sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir disiplin ve toplumsal eğitim alanı olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle futbolun etik değerlerine ve hakemliğin saygınlığına büyük önem vermektedir.