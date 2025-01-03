Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
İstanbul'da gizemli koku! Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
Savcıyı tehdit etmişti! Görüntülerle ilgili söyledikleri pes dedirtti
Trump'ın ekonomi politikaları Türkiye'nin önünü açabilir
Piyasaların gözü alacağı kararlarda! Trump, Türkiye'nin önünü açabilir

Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından sakatlığı için açıklamalarda bulundu. Peki, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok?

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından sakatlık süreci hakkında bilgi verdi. 2 Ocak'ta ameliyat olduğunu belirten Kadıoğlu, beklediğinden daha uzun süren iyileşme süreci ve geçirdiği operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Futbolcu, bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür etti. Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok?

FERDİ KADIOĞLU SAKAT MI?

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları:

"SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUM"

"Geçtiğimiz aylarda, başlarda hızlıca iyileşeceğini düşündüğüm bir sakatlıktan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışıyordum. Fakat bütün çabalarıma ve sağlık ekibimizin desteğine rağmen iyileşme sürecim beklediğimden daha uzun sürdü.

"BÖYLE DURUMLARLA YÜZLEŞMEK KOLAY DEĞİL"

"Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, tam bir İyileşme için doğru adımın 2 Ocak tarihinde bir operasyon geçirmem olduğuna karar verdik. Böyle durumlarla yüzleşmek kolay değil, ancak sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek ve takımım için sahada her şeyimi vermek için kararlıyım. Bu süreçte gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim."

Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımları;

Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok?

Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok?

Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Fiyatı duyan işi gücü bırakıp geldi! İçeriye giren dışarıya çıkamadı
img

Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
img

Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum

Son Dakika Haberleri

MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 3 Ocak Cuma MasterChef yeni bölüm ne zaman? 4 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 4 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yalı Çapkını neden yok, günü mü değişti? 2025 Yalı Çapkını bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Ocak günün maçları nereden izlenir? Arka Sokaklar neden yok, günü mü değişti? 2025 Arka Sokaklar bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 3-4 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok? Survivor eleme adayları kim? 3 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.