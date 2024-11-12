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Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu?

Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu?
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Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye - Galler maçında kadroda olmaması merak konusu oldu. Genç futbolcunun neden kadrodan çıkarıldığına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu?

UEFA Uluslar B Ligi'ndeki 5. maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu merak ediliyor. Türkiye Galler maçında Ferdi'nin oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına başladı. Peki, Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu? Detaylar haberimizde...

FERDİ KADIOĞLU NEDEN KADRODAN ÇIKARILDI?

Ferdi Kadıoğlu sol ayak baş parmağı eklemindeki kapsül yırtılması, Ahmed Kutucu sol arka adalesindeki gerilme ve ödem, Emirhan Topçu da dişinde apse ve oluşan ateş nedeniyle idmana katılamadı.

Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu?

FERDİ TÜRKİYE GALLER MAÇINDA YOK MU?

Ferdi Kadıoğlu, sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkartıldı. Öte yandan kadroya 2 yeni isim eklendi.

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar B Ligi'ndeki 5. maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak

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