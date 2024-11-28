Fenerbahçe-Slavia Prag maçı saat kaçta? Fenerbahçe maçı canlı izle TRT 1 canlı yayın bilgileri!

Fenerbahçe- Slavia Prag maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Slavia Prag maç kadrosu ve ilk 11'ler sporseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe-Slavia Prag maçı saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Slavia Prag- Fenerbahçe Maçı, 28 Kasım Perşembe günü aat 23:00 oynanacak.

TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG MAÇI TRT 1 CANLI İZLE