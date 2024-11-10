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Fenerbahçe-Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?
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Sporseverler, Fenerbahçe-Sivasspor ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, 12. hafta mücadelesinde bugün saat 19.00'da Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, evinde kazanarak üst sıralardaki iddiasını pekiştirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Fenerbahçe- Sivasspor maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Fenerbahçe- Sivasspor ilk 11! Fenerbahçe- Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Fenerbahçe, Avrupa'da AZ Alkmaar karşısında aldığı yenilginin ardından Süper Lig'e odaklanarak sahasına dönüyor. Fenerbahçe- Sivasspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe- Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe : Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri

Fenerbahçe Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür Alexander Djiku, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Edin Dzeko.

Sivasspor : Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?

FENERBAHÇE'DE KİMLER OYNAMAYACAK?

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara yeniden başlayan Alexander Djiku'nun ise kadroda yer alması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise cezası nedeniyle bu maçta kulübede bulunamayacak.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Sivasspor maçı, saat 19:00 başlayacak.

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