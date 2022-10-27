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Fenerbahçe - Rennes maçı kaç kaç, maç özeti izle! Fenerbahçe - Rennes maçının gollerini kim attı? FB-Rennes maçının gollerini izle!

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Fenerbahçe - Rennes maçı kaç kaç, maç özeti izle! Fenerbahçe - Rennes maçının gollerini kim attı? FB-Rennes maçının gollerini izle!

Fenerbahçe - Rennes maçında 2. yarı oynanıyor. Maçta atılan golleri ve maçın özetini izlemek isteyen vatandaşlar, Fenerbahçe - Rennes maçı kaç kaç, maç özeti izle! Fenerbahçe - Rennes maçının gollerini kim attı? FB-Rennes maçının gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Rennes maçı kaç kaç? Fenerbahçe - Rennes maçı bitti mi? Fenerbahçe - Rennes maçının özeti yayınlandı mı? İşte detaylar...

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Fenerbahçe - Rennes maçı kaç kaç devam ediyor? Maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırlıyor. Saat 19.45'te başlayan mücadeleyi Sırp hakem Novak Simovic yönetiyor. Fenerbahçe - Rennes maçı kaç kaç, maç özeti izle! Fenerbahçe - Rennes maçının gollerini kim attı? FB-Rennes maçının gollerini izle!

Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe bu akşam saat 19:45 'de başlayacak.

Fenerbahçe - Rennes maçı Exxen TV ve CBC Sports kanallarında yayınlanacak.

Maçta 3-3 eşitlik var. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maç 3-3 berabere bitti.

Fenerbahçe - Rennes maçı 3-3 beraberlikle devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 42. dakika : Enner Valencia
  • 82. dakika : Miha Zajc
  • 88. dakika : Emre Mor

Rennes'in golleri:

  • 5. dakika : Amine Gouiri
  • 10. dakika : Lovro Majer
  • 16. dakika : Martin Terrier

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 3 - 3 RENNES

Maçın bitiminin ardından Youtube Exxenspor kanalında maçın özeti yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE - RENNES MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Fenerbahçe - Rennes maçı kaç kaç, maç özeti izle! Fenerbahçe - Rennes maçının gollerini kim attı? FB-Rennes maçının gollerini izle!

Maçı Sırp hakem Novak Simovic yönetecek.

Fenerbahçe - Rennes maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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