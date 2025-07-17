Fenerbahçe Portimonense maç özeti ve golleri! (VİDEO) Fenerbahçe Portimonense geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FENERBAHÇE PORTİMONENSE MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE PORTİMONENSE ÖZET

Fenerbahçe Portimonense maç özetini maçın ardından S Sport YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE PORTİMONENSE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Portimonense maçı 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor.

FENERBAHÇE PORTİMONENSE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe Portimonense maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.