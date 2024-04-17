Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman? Maç hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı açıklamayla Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanşının TV8'den şifresiz yayınlanacağını duyurdu. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman? Maç hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

FENERBAHÇE- OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ilk turda rakibine 3-2 mağlup oldu. Avrupa'da deplasman golü kuralı kalktığından Fenerbahçe'ye tur için iki farklı galibiyet yetecek. Sarı- lacivertliler tek farklı galibiyet alması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Olympiakos her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan takım olacak.