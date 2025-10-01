Fenerbahçe-OGC Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe-OGC Nice maçı nerede oynanacak?

Avrupa kupalarında Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı bir başka heyecanlı gün yaklaşıyor. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının ikinci haftasında sarı-lacivertliler, Fransız ekibi OGC Nice ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar hem statta hem ekran başında takımlarını desteklemek için şimdiden hazırlıklarını tamamladı. Peki, Fenerbahçe-OGC Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe-OGC Nice nerede oynanacak? Fenerbahçe-OGC Nice maçına dair tüm detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-OGC NICE MAÇI HANGİ GÜN, NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve OGC Nice karşılaşması, 2 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu kritik mücadele, Fenerbahçe'nin grup aşamasında ikinci maçına denk geliyor. Sarı-lacivertliler, sahasında taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE-OGC NICE MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanlı mücadele, 19:45'te başlayacak. Maç saatine kısa bir süre kala stadyum ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, futbolseverler televizyon başına geçerek bu kritik karşılaşmayı kaçırmak istemiyor. Avrupa kupalarında Fenerbahçe'nin performansı, takımın moral ve motivasyonu açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE-OGC NICE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, kendi saha avantajını kullanarak taraftarının önünde galibiyet hedefliyor. Stadyum, UEFA standartlarına uygun olarak hazırlanan modern tesisleri ve kapasitesi ile maç gününde yoğun ilgi görecek.

FENERBAHÇE-OGC NICE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türk futbolseverler, Fenerbahçe – OGC Nice maçını TRT 1 kanalından şifresiz olarak izleyebilecek. Bu sayede herkes, televizyonlarından takımının mücadelesini takip edebilecek. TRT 1'in geniş yayın ağı ve yüksek kaliteli yayınları, maç deneyimini evde yaşayan taraftarlar için de üst düzeye taşıyor.