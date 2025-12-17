Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Samsunspor'un yıldız futbolcusu Carlo Holse'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Danimarkalı oyuncu, maç sırasında Edson Alvarez ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

KARŞILAŞMA GOLSÜZ SONA ERMİŞTİ

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

DANİMARKA'DAKİ PROGRAMDA AÇIKLADI

Carlo Holse, bir Danimarkalı içerik üreticisinin programına konuk oldu. Programda Fenerbahçe maçına dair soruları yanıtlayan Holse, karşılaşma sırasında yaşananlara ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİ"

Programda kendisine yöneltilen, "Maçın başında birkaç faul yaptın, sana bir şey söylediler mi?" sorusuna yanıt veren Holse, bazı sert sözler duyduğunu ifade etti. Danimarkalı futbolcu, Edson Alvarez'in kendisine "Bir sonraki maçta seni öldüreceğim" dediğini iddia etti.