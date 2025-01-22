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Fenerbahçe'nin yeni transferi! Milan Skriniar, Fenerbahçe'yle anlaştı mı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi! Milan Skriniar, Fenerbahçe'yle anlaştı mı?
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Fenerbahçe'nin transfer gündemine bomba gibi düşen isim Milan Skriniar oldu. Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı iddia edilen Skriniar'ın transferi merakla bekleniyor. Bu transfer, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir adım atarak Paris Saint-Germain'in (PSG) deneyimli stoperi Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. "Milan Skriniar, Fenerbahçe'yle anlaştı mı?" sorusu, taraftarlar arasında büyük merak uyandırıyor. Ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Milan Skriniar, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Peki, Milan Skriniar, Fenerbahçe'yle anlaştı mı? İşte detaylar!

MILAN SKRINIAR FENERBAHÇE'YLE ANLAŞTI MI?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Oyuncu bugün 15.30'ta sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı telefonla aradı. Görüntülü görüşmede Skriniar, Mourinho'nun araması sonrası Fenerbahçe için ikna oldu. Skriniar, Paris Saint-Germain'in bu akşam Manchester City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi! Milan Skriniar, Fenerbahçe'yle anlaştı mı?

GALATASARAY'I SEÇMEDİ

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Milan Skriniar, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Sarı-lacivertli kulüp, PSG ile anlaşarak oyuncunun bonservisini aldı ve transfer sürecini hızlandırdı. Bu hamle, Fenerbahçe'nin transferdeki kararlılığını bir kez daha gösteriyor. 29 yaşındaki stoper, bu sezon PSG formasıyla yeterince forma şansı bulamadı ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Skriniar, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Taraftarlar, yıldız oyuncunun takıma katacağı katkıyı heyecanla bekliyor.

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