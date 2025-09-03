Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi isim listesinde kimler var? 2025-2026 Fenerbahçe UEFA kadrosu

2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, isim listesini son tarih olan 3 Eylül 2025 saat 01.00 itibarıyla resmi olarak UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasındaki hedeflerine ulaşmak için dengeli ve güçlü bir kadro kurma hedefiyle titiz bir çalışma yürüttü. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi isim listesinde kimler var? Fenerbahçe Avrupa Ligi listesini verdi mi?

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ İSİM LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda deneyimli ve performansı yüksek futbolculara yer vererek turnuvada iddialı bir duruş sergilemeyi hedefliyor. Kadroda yer alan başlıca isimler arasında şu oyuncular dikkat çekiyor:

Jhon Duran: Hücuma dinamizm katan genç forvet, kritik maçlarda kilit rol üstlenecek.

Edson Alvarez: Savunmanın bel kemiği, orta sahada da oyun kurucu olarak görev yapacak.

Kerem Aktürkoğlu: Yaratıcılığı ve hızıyla rakip savunmaları zorlayacak.

Marco Asensio: Avrupa deneyimi ve teknik kapasitesiyle fark yaratması bekleniyor.

Dorgeles Nene: Genç yetenek, sürpriz anlarda skoru değiştirebilecek potansiyele sahip.

Bunların yanında, geçtiğimiz sezonun vazgeçilmez isimlerinden Youssef En-Nesyri, Milan Skriniar, Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde gibi futbolcular da UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer alıyor. Böylece hem deneyim hem de genç dinamizm Fenerbahçe'de dengeli bir şekilde harmanlandı.

FENERBAHÇE UEFA LİSTESİNE KİMLERİ EKLEDİ?

Kulüp yönetimi, Avrupa hedeflerine uygun, hem defansif hem de ofansif dengesi sağlam oyunculardan oluşan bir liste hazırladı. Transfer döneminde yapılan hamleler kadronun kalitesini artırırken, UEFA listesine dahil edilen oyuncuların performansları da büyük önem taşıyor. Takımda yer alan futbolcuların Avrupa tecrübesi ve lig performansları göz önünde bulunduruldu.

Özellikle Marco Asensio ve Edson Alvarez gibi tecrübeli isimlerin, kritik maçlarda oyunun kaderini belirleyebilecek yeteneklere sahip olmaları, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde iddialı olmasının temel sebeplerinden biri olarak görülüyor. Ayrıca, altyapıdan ve genç oyunculardan oluşan destek kadrosu da uzun maratonda takıma katkı sağlaması bekleniyor

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ LİSTESİNİ VERDİ Mİ?

Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildirimi için son tarih olan 3 Eylül 2025 saat 01.00'e kadar isim listesini resmi olarak teslim etti. Bu resmi bildirimle birlikte, sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasındaki oyuncu kadrosu netlik kazandı.

Son dakikaya kadar devam eden çalışmaların ardından, teknik heyetin onayladığı liste resmen UEFA'ya iletildi ve takımın Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği isimler kesinleşti.

FENERBAHÇE UEFA İSİM LİSTESİNİ NE ZAMAN VERECEK?

UEFA, kulüplerin Avrupa kupalarında mücadele edecek kadrolarını genellikle müsabakalardan birkaç gün önce netleştirip duyurur. Fenerbahçe özelinde ise, UEFA'ya son kadro bildirimi 3 Eylül 2025 saat 01.00 itibarıyla tamamlandı.

Bu tarihten sonra, UEFA resmi platformları ve kulüp kanalları üzerinden tam kadro listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Taraftarlar, bu resmi açıklama ile birlikte takımın Avrupa Ligi'ndeki maçlarda sahaya hangi oyuncularla çıkacağını öğrenmiş oldu.