Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var?
Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Fenerbahçe taraftarları, maç kadrosunda kimlerin yer aldığını merakla bekliyor. Peki, Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle 45. kez puan mücadelesine çıkacak. Peki, Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var?
FENERBAHÇE KAMP KADROSUNDA KİMLER YOK?
Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, Rade Krunic ve Miha Zajc, Rize'ye götürülmedi. Brighton kulübü ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almadı. Ayrıca sarı kart cezalısı olan Mert Hakan da kamp kadrosuna dahil edilmedi.