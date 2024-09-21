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Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?
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Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir randevuya sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe muhtemel ilk 11! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Fenerbahçe ilk 11! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri liderlik koltuğuna oturmayı, Okan Buruk'un öğrencileri ise deplasmanda ezeli rakibini devirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Fenerbahçe ilk 11! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- FENERBAHÇE İLK 11'LER AÇIKLANDI

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

GALATASARAY- FENERBAHÇE YEDEK KADRO

Galatasaray : Günay, Sallai, Kerem, Icardi, Berkan, Jelert, Nelsson, Batshuayi, Efe, Metehan

Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

HAKIM ZIYECH DERBİDE VAR MI?

Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?Hakim Ziyech

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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