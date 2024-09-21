Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Fenerbahçe ilk 11! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri liderlik koltuğuna oturmayı, Okan Buruk'un öğrencileri ise deplasmanda ezeli rakibini devirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Fenerbahçe ilk 11! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- FENERBAHÇE İLK 11'LER AÇIKLANDI

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

GALATASARAY- FENERBAHÇE YEDEK KADRO



Galatasaray : Günay, Sallai, Kerem, Icardi, Berkan, Jelert, Nelsson, Batshuayi, Efe, Metehan

HAKIM ZIYECH DERBİDE VAR MI?

Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

Hakim Ziyech