Fenerbahçe Midtjylland'a yenilirse veya berabere kalırsa Avrupa'dan eleniyor mu?

FA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta müsabakaları öncesi Galatasaray play-off etabını garantilerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu kulvarda diğer sonuçlara bakmaksızın yola devam edebilmesi için kazanmaları gerekiyor. Fenerbahçe yenilirse veya berabere kalırsa Avrupa'dan eleniyor mu?

FENERBAHÇE YENİLİRSE VEYA BERABERE KALIRSA AVRUPA'DAN ELENİYOR MU?

Geride kalan 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan toplayan Fenerbahçe, Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak.

Sarı-lacivertli ekip, deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak.

Fenerbahçe'nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini etkileyecek.

Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg'un 10, Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın ise 9'ar puanı bulunuyor. Ajax, Galatasaray'ı konuk edecek, PAOK ile Real Sociedad ise birbirleriyle oynayacak. Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ile Tottenham deplasmanına gidecek İsveç temsilcisi Elfsborg'un da 10 puanı bulunuyor.

MAĞLUBİYETTE ALT SIRADAKİ TAKIMLARIN SONUÇLARI ÖNEMLİ

Fenerbahçe, Danimarka deplasmanından mağlubiyetle ayrılırsa, diğer maçların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilir.

Fenerbahçe'nin tek farklı mağlubiyeti durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 3 farklı mağlup olursa, sarı-lacivertli ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak.

İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 4 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Beşiktaş deplasmanda Twente'den puan alırsa, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Fenerbahçe tek farklı mağlup olsa dahi play-off etabı biletini alacak.

Ligde 9 puanı bulunan Roma, sahasında 2. sıradaki Eintracht Frankfurt'a 6 farklı kaybederse, sarı-lacivertliler tek farklı yenilgi durumunda İtalyan ekibini geride bırakabilecek.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'YLE AYNI DURUMDA

Fenerbahçe'yle aynı puana sahip Beşiktaş, ligde 24. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek.

Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da benzer senaryolar mümkün.

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre 2 gol dezavantajlı durumda. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti halindeki senaryolardan tek fark, şayet Solskjaer'in ekibi tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.