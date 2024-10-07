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Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe maçı ne zaman?
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Fenerbahçe'nin Pazar günü oynanan Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının ardından ne zaman maç oynayacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin Pazar günü oynanan Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının ardından ne zaman maç oynayacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin bir sonraki maçı ve tarihi...

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe bu haftayı bay geçmesi nedeniyle maç oynamadan tamamladı. Milli aranın ardından Fenerbahçe bir sonraki maçına çıkacak.

Fenerbahçe'nin sıradaki maçı 20 Ekim'de oynanacak ve sarı-lacivertliler bu karşılaşmada Samsunspor deplasmanına konuk olacak.

FB SAMSUN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Samsunspor maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe bu haftayı bay geçtiği için ve araya milli ara girdiği için Fenerbahçeli taraftarlar uzun bir süre takımlarının maçlarından uzak kalacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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