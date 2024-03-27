Fenerbahçe ligden çekilecek mi?

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMALAR

"Kredilerimiz için bankalarla da görüşeceğiz" diyen Koç, "Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde.. Fakat bu kongrede netleşecek. Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum" dedi.

"BİZE CEZA VEREMEZLER"

Trabzonspor maçı sonrası FBTV'de yaptığı açıklamadan bugüne kadar aynı duygu ve düşüncede olduğunu söyleyen Koç, "Sakin olunsun deniyor. Biz son derece sakiniz. Yönetim kurulu üyelerimizle saatlerce konuştuktan sonra açıklama yaptım. O sözler ani bir kararla veya öfkeyle sarf edilmedi. Yüzlerce insan sahaya inmişken bizim futbolcularımıza 'kavga etmeselerdi' deniyor. Kadıköy'de saha ortasında sevindiler, kalecilerini havalara attılar, hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Ama bizim futbolcularımıza 'Trabzon'da saha ortasında sevinmeselerdi' dediler. Bu olayı dikkatle izleyen bir uzman, "dua edin, maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı. Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLECEK Mİ?

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda ligden çekilme kararını oylayacaklarını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe, 2 Nisan 2024 günü Olağanüstü Genel Kurulu'nda Süper Lig'den çekilme değerlendirilmesi yapılacağını KAP'a bildirdi.