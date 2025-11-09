Trendol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan dorukta. Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak. Taraftarlar maçın tarihi, saati, yeri ve yayın detaylarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Fenerbahçe Kayserispor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki mücadele, 12. hafta programında bu akşam gerçekleşecek. Taraftarlar için önemli bir detay: bu kritik karşılaşma, Fenerbahçe'nin ligdeki üst sıralardaki konumunu pekiştirme çabası açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarı-lacivertli ekip ile Kayserispor arasında oynanacak olan maç, akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde tribünler ve ekran başındaki taraftarlar, 90 dakikalık heyecana hazır olacak.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu kritik mücadele, Fenerbahçe'nin iç saha avantajıyla Chobani Stadı'nda oynanacak. Stat, modern altyapısı ve geniş kapasitesi ile biliniyor. Taraftarlar, maç gününde stadyumda yer alarak takımlarını destekleyebilecek.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı evlerinden veya mobil cihazlarından canlı takip edebilir. Bu sayede hiçbir heyecan anını kaçırmadan mücadeleyi izlemek mümkün olacak.