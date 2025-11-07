Haberler

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe Kayserispor muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe Kayserispor muhtemel 11'ler açıklandı mı?
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe ve Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler bu kritik müsabakayı canlı olarak takip edebilmek için maçın başlama saatini, yayıncı kuruluşu ve yayının ücretsiz olup olmadığını büyük bir merakla araştırıyor. Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, Fenerbahçe Kayserispor muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Sarı-Lacivertliler ile Kayseri temsilcisini karşı karşıya getiren Trendyol Süper Lig mücadelesi için geri sayım sürerken, spor tutkunları maçın ne zaman başlayacağını ve hangi kanal üzerinden ekranlara geleceğini öğrenme telaşında. Özellikle yayının şifresiz izlenip izlenemeyeceği sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

Trendyol Süper Lig'in bu önemli randevusu, 09 Kasım Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Heyecan dolu mücadele, saat 20:00 itibarıyla başlayacak.

KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI STADYUM

Fenerbahçe ve Kayserispor'u karşı karşıya getirecek olan bu kritik lig mücadelesi, İstanbul'un kalbinde, Fenerbahçe'nin evi olan Chobani FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, Fenerbahçe Kayserispor muhtemel 11'ler açıklandı mı?

MAÇIN CANLI YAYIN BİLGİLERİ VE KANALI

Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyonları başından izlemek isteyenler bu kanalı takip edebilir.

BEIN SPORTS 1 İZLEME PLATFORMLARI VE ŞİFRELİ YAYIN DETAYLARI

Bein Sports 1 kanalına erişim sağlamak için izleyiciler, Digiturk'te 77. kanalı veya Kablo TV'de 232. kanalı kullanabilirler. Ayrıca yayın, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de izlenebilmektedir. Önemli bir not olarak, bu yayın platformlar üzerinden şifreli olarak izleyiciye sunulacaktır.

Fenerbahçe muhtemel 11'i:

Ederson, Edson Alvarez, Levent Mercan, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En Nesyri, Anderson Talisca

Kayserispor muhtemel 11'i:

Onurcan Piri, S. Denswil, M. Hosseini, Abdulsamet Burak, J. Mendes, L. Carole, Y. Bennasser, A. Opoku, Furkan Soyalp, G. Onugkha, C. Mane

