Fenerbahçe, yeni sezonun ilk antrenmanını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptı. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İlk hazırlık maçını burada 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile oynayacak olan sarı-lacivertliler, daha sonra Avusturya'da kamp yapacak. Kanarya, burada da Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaşacak. Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak 2024-25?

FENERBAHÇE HANGİ TAKIMLARLA HAZIRLIK MAÇI YAPACAK 2024-25?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesin hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını burada oynayacak. Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile 10.30'da karşılaşacak.

YURT DIŞI KAMPI AVUSTURYA'DA

Bu maçın ardından İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, sonrasında kamp için Avusturya'ya gidecek. Avusturya'da Fenerbahçe 3 hazırlık karşılaşması oynayacak. Fenerbahçe, Avusturya'daki hazırlıklar kapsamında Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaşacak.