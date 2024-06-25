Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak 2024-25?
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertliler yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı. Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak 2024-25?
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk antrenmanını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptı. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İlk hazırlık maçını burada 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile oynayacak olan sarı-lacivertliler, daha sonra Avusturya'da kamp yapacak. Kanarya, burada da Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaşacak. Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak 2024-25?
FENERBAHÇE HANGİ TAKIMLARLA HAZIRLIK MAÇI YAPACAK 2024-25?
Fenerbahçe, yeni sezon öncesin hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını burada oynayacak. Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile 10.30'da karşılaşacak.
YURT DIŞI KAMPI AVUSTURYA'DA
Bu maçın ardından İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, sonrasında kamp için Avusturya'ya gidecek. Avusturya'da Fenerbahçe 3 hazırlık karşılaşması oynayacak. Fenerbahçe, Avusturya'daki hazırlıklar kapsamında Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaşacak.