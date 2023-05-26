Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi maçı ne zaman?