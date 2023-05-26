Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz mi?
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Galatasaray derbisi karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe-Galatasaray maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kim? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadı'ndaki derbi mücadelesi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:
3 Haziran Cumartesi:
16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
4 Haziran Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)
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