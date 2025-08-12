Fenerbahçe Feyenoord'u kaç farkla yenerse tur atlar? Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de taraftarı önünde avantajlı bir skor arayacak. İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında tur atlayabilmesi için tüm galibiyet senaryoları ve ihtimaller…

FENERBAHÇE FEYENOORD'U KAÇ FARKLA YENERSE TUR ATLAR?

Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmada Feyenoord 2 - 1 Fenerbahçe skoruyla sona erdi. Deplasmanda atılan tek gol, rövanş için kritik bir avantaj sağladı. Ancak tur bileti için Kadıköy'de net bir galibiyet şarttır.

İHTİMALLER

Tek Farklı Galibiyet (1-0, 2-1, 3-2 vb.) Maç uzatmalara gider.

İki Farklı Galibiyet (2-0, 3-1, 4-2 vb.) Fenerbahçe direkt olarak tur atlar.

Üç veya Daha Fazla Farklı Galibiyet (3-0, 4-1, 5-2 vb.) Sarı-lacivertliler net bir üstünlükle adını bir üst tura yazar.

FENERBAHÇE FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, yalnızca Exxen platformu üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.