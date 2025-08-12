Fenerbahçe Feyenoord'u kaç farkla yenerse tur atlar?

Fenerbahçe Feyenoord'u kaç farkla yenerse tur atlar?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa arenasında kritik bir rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe, taraftarlarının merak ettiği "Fenerbahçe Feyenoord'u kaç farkla yenerse tur atlar?" sorusunun yanıtını arıyor.

Fenerbahçe Feyenoord'u kaç farkla yenerse tur atlar? Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de taraftarı önünde avantajlı bir skor arayacak. İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında tur atlayabilmesi için tüm galibiyet senaryoları ve ihtimaller…

FENERBAHÇE FEYENOORD'U KAÇ FARKLA YENERSE TUR ATLAR?

Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmada Feyenoord 2 - 1 Fenerbahçe skoruyla sona erdi. Deplasmanda atılan tek gol, rövanş için kritik bir avantaj sağladı. Ancak tur bileti için Kadıköy'de net bir galibiyet şarttır.

Fenerbahçe Feyenoord'u kaç farkla yenerse tur atlar?

İHTİMALLER

Tek Farklı Galibiyet (1-0, 2-1, 3-2 vb.) Maç uzatmalara gider.

İki Farklı Galibiyet (2-0, 3-1, 4-2 vb.) Fenerbahçe direkt olarak tur atlar.

Üç veya Daha Fazla Farklı Galibiyet (3-0, 4-1, 5-2 vb.) Sarı-lacivertliler net bir üstünlükle adını bir üst tura yazar.

Fenerbahçe Feyenoord'u kaç farkla yenerse tur atlar?

FENERBAHÇE FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, yalnızca Exxen platformu üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti

İflas kervanına bir firma daha katıldı! Tonlarca üretim yapıyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Villalar küle döndü! Sabahın ilk ışıkları bilançoyu ortaya çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.