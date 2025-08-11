Fenerbahçe Feyenoord rövanş maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Feyenoord rövanş maçı şifresiz mi?
Fenerbahçe Feyenoord maçı şifresiz mi? Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşması öncesinde yayın bilgilerini merak ediyor.

İlk maçı Hollanda'da oynayan Fenerbahçe, Kadıköy'deki rövanşta taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz mi? İşte maç öncesi tüm bilgiler…

FENERBAHÇE FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, yalnızca Exxen platformu üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Rövanş maçının şifresiz izleme seçeneği bulunmuyor.

