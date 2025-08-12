Fenerbahçe Feyenoord maçı muhtemel 11'ler! Mourinho Feyenoord maçında hangi 11'le çıkacak?

Fenerbahçe – Feyenoord maçı muhtemel 11'leri merak ediliyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, tur atlamak için galibiyetten başka bir sonucu düşünmüyor. Fenerbahçeli taraftarlar, bu akşamki rövanş maçında Mourinho'nun hangi 11'le maça çıkacağını merak ediyor. Peki, Mourinho Feyenoord maçında hangi 11'le çıkacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Duran.

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Stejin, Sauer, Ueda.

