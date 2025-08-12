Fenerbahçe Feyenoord maçı muhtemel 11'ler! Mourinho Feyenoord maçında hangi 11'le çıkacak?

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy'de Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak. Taraftarların aklındaki en önemli sorulardan biri ise "Fenerbahçe – Feyenoord maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?" oluyor.

Fenerbahçe – Feyenoord maçı muhtemel 11'leri merak ediliyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, tur atlamak için galibiyetten başka bir sonucu düşünmüyor. Fenerbahçeli taraftarlar, bu akşamki rövanş maçında Mourinho'nun hangi 11'le maça çıkacağını merak ediyor. Peki, Mourinho Feyenoord maçında hangi 11'le çıkacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Duran.

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Stejin, Sauer, Ueda.

