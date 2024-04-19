İlk maçta rakibine deplasmanda 3-2 kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Olympiakos'u 1-0 mağlup etse de seri penaltılarda rakibine 3-2 kaybederek Avrupa'ya veda etti. Peki, Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe UEFA Konferans liginden elendi mi?

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?

Müsabakaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 12. dakikasında golü buldu. Sebastian Szymanski'nin pasında ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda bu skorla tamamlandı.

UZATMALARDA NE OLDU?

Zorlu karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve normal süresi 1-0 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı.

Fenerbahçe, penaltı atışlarında Olympiakos'a 3-2 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci penaltı atışlarından yararlanamadı.