Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe UEFA Konferans liginden elendi mi?
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki durumu merak ediliyor. Fenerbahçe'nin elenip elenmediği konusu futbolseverlerin gündeminde. Detaylar haberimizde. UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.
İlk maçta rakibine deplasmanda 3-2 kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Olympiakos'u 1-0 mağlup etse de seri penaltılarda rakibine 3-2 kaybederek Avrupa'ya veda etti. Peki, Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe UEFA Konferans liginden elendi mi?
FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?
Müsabakaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 12. dakikasında golü buldu. Sebastian Szymanski'nin pasında ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda bu skorla tamamlandı.
UZATMALARDA NE OLDU?
Zorlu karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve normal süresi 1-0 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı.
Fenerbahçe, penaltı atışlarında Olympiakos'a 3-2 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci penaltı atışlarından yararlanamadı.