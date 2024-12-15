Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Başakşehir maçı yayın bilgisi haberimizde!

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Başakşehir maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Başakşehir maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Rams Başakşehir Maçı, 15 Aralık Pazar günü oynanacak.

Fenerbahçe-Rams Başakşehir Maçı, saat 19:00 başlayacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Başakşehir maçı 11'leri:

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Rams Başakşehir, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.