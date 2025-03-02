Fenerbahçe Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Antalyaspor maç ÖZETİ!
Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında oynanan futbol maçının sonucu ve özeti merak ediliyor. Futbolseverler, Fenerbahçe Antalyaspor maçının kaç kaç bittiğini araştırıyor. Peki, maç sonucu ne?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Antalyaspor maç ÖZETİ!
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Mert, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En-Nesyri, Dzeko
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio
30' GOOOLLL! Fenerbahçe 3-0 Antalyaspor (Youssef En-Nesyri)
26' Samudio'nun defanstan çıkarken kaptırdığı topta Dzeko'nun sol kanatta son çizgiden yaptığı ortayı Çağlar içeriye çevirdi ve Tadic'in altıpastan vuruşu savunmaya çarpıp ağlarla buluştu! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı!
26' GOOOLLL! Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor (Dusan Tadic)
25' Szymanski'nin pasında son çizgide topla buluşan Dzeko'nun ortası Veysel'e çarpıp dışarıya çıktı. Fenerbahçe korner kullanacak.
25' Szymanski'nin pasında son çizgide topla buluşan Dzeko'nun ortası Veysel'e çarpıp dışarıya çıktı. Fenerbahçe korner kullanacak.
24' Safuri'nin sol kanattan merkeze verdiği topta erdal'ın vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
23' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan bindirmeyi yapan Kostic'in yerden ortasında En-Nesyri'nin plasesi zayıf. Top kaleci Piric'te kaldı.
22' Fred'in orta alandan defansın arkasına attığı uzun topa En-Nesyri yetişemedi ve top dışarıya çıktı.
19' Sağ kanatta topla buluşan Samudio'nun şutu, Çağlar'a çarpıp dışarıya çıktı. Antalyaspor köşe vuruşu kullanacak.
17' Szymanski'nin çaprazdan yaptığı orta, savunmadan sekip Kostic'in önünde kaldı. Kostic'in sert ortasında top, ters kanattan taca çıktı.
16' Sağ kanattan içeri sokulan ;Mert Müldür'ün sol ayakla vuruşu savunmadan döndü.
14' Mert Müldür'ün uzaklardan yaptığı ortasında Edin Dzeko'nun kafa vuruşu zayıf. Topu Kenan Piric kontrol etti.
9' Fenerbahçe'de kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür'ün kafa vuruşu ağlara gitti!
9' GOOOLLL! Fenerbahçe 1-0 Antalyaspor (Mert Müldür)
8' Filip Kostic'in sol kanattan ortası Bünyamin'e çarptı ve dışarıya çıktı. Fenerbahçe korner kullanacak
8' VAR'dan penaltı kararı çıkmadı.
6' PENALTI İTİRAZI! En-Nesyri ile Szymanski'nin yaptığı verkaçta Thalisson'a çarpan top sonucu Fenerbahçe penaltı bekliyor!
1' İlk düdük çaldı. Maça konuk ekip Antalyaspor başladı.