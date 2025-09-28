Fenerbahçe - Antalyaspor maçı BEIN SPORTS CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE! Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri, Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı BEIN SPORTS CANLI (ŞİFRESİZ) İZLEME linki haberimizde...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Bu kritik mücadele, 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BeIN Sports'un dijital platformu olan BeIN Connect üzerinden de karşılaşmayı izlemek mümkün. Maçı izlemek isteyen kullanıcılar, BeIN Connect'e abone olarak web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden giriş yapabilir.

Yayın Bilgileri:

Kanal: BeIN Sports 1

Dijital Platform: BeIN Connect

Yayın Saati: 20.00

Ayrıca yayıncı kuruluşun sunduğu maç özeti ve geniş özet videoları da karşılaşma sonrası erişime açılacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki mücadele, 28 Eylül 2025 Pazar günü, saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma, hafta sonunun en dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Antalyaspor ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç peşinde olacak.

Maç Detayları:

Tarih: 28 Eylül 2025

Gün: Pazar

Saat: 20.00

Stat: Chobani Stadı

Hakem: Ali Yılmaz

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'da bulunan Chobani Stadı'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde çıktığı maçlarda genellikle daha etkili bir performans sergiliyor. Bu sebeple Fenerbahçe'nin ev sahibi olmasının da önemli bir avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.

Chobani Stadı, kapasitesi, altyapısı ve atmosferiyle hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunun önemli mabedlerinden biri hâline geldi. Statta güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulurken, maç günü yoğunluk yaşanmaması adına taraftarların erken saatlerde stada ulaşmaları tavsiye ediliyor.