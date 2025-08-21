FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayında FED faiz indirimi yapacak mı?

ABD'de son açıklanan enflasyon rakamlarında fiyat artışlarının yavaşlama eğilimine girmesi, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Uzmanlar, FED'in Eylül ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığının bulunduğunu ifade ediyor. Ancak, merkez bankası yetkililerinin temkinli açıklamaları, kararın ekonomik verilere bağlı olarak şekilleneceğinin sinyalini veriyor. FED faiz kararı ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Eylül ayı toplantısını 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek. Küresel piyasaların merakla beklediği bu kritik toplantıda, FED'in faiz oranlarına ilişkin son kararları alınacak. Alınacak kararlar, dünya genelinde ekonomik dengeleri ve finansal piyasaların yönünü belirleyecek önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Toplantı sonucunda açıklanacak faiz kararı ise 17 Eylül akşamı saat 21.00'de kamuoyuyla paylaşılacak. Yatırımcılar ve ekonomistler, bu açıklamadan çıkacak mesajları yakından takip ederek geleceğe yönelik stratejilerini şekillendirecek.

ALTIN, DOLAR VE BORSALAR NASIL ETKİLENİR?

FED'in olası faiz indirimi kararı, küresel finans piyasaları için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Faiz indirimi gerçekleşirse, altın fiyatlarının değer kazanması bekleniyor. Dolar endeksinde düşüş yaşanabilir ve bu durum, gelişmekte olan ülke para birimlerine olumlu yansıyabilir. Borsalar ise artan likidite beklentisiyle olumlu tepkiler gösterebilir. Ayrıca, risk iştahının yükselmesiyle kripto para piyasalarında da hareketlilik ve yükseliş yaşanması muhtemel görünüyor.

FED FAİZ KARARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Para piyasalarında Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentiler giderek güçleniyor. Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD iş gücü piyasasında zayıflama belirtilerinin artması ve tarifelerden kaynaklanan kalıcı enflasyon risklerinin bulunmaması sebebiyle faiz indirimlerinin yaklaştığını belirtti. Öte yandan, cuma günü açıklanan istihdam raporu resesyon sinyali vermese de, şirketlerin ekonomik politikalar konusunda daha fazla netlik talep ettiğini ortaya koydu. Bu gelişmeler, Fed'in faiz indirimi ihtimalini artırırken, gelen veriler Fed Başkanı Jerome Powell'ın tarifelerin ekonomiyi yavaşlatabileceği ve küçük işletmelerin işe alım planlarında belirsizlik yaratabileceği uyarılarını destekliyor.