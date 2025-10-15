Fed faiz kararı ne olur? Ekim 2025 Fed faiz kararı ne zaman, beklenti ne yönde?

Fed faiz kararı ne olur? Yatırımcıların gözü, Ekim ayında yapılacak Fed toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası düzenleyeceği basın toplantısında ekonomi ve para politikasına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayı faiz toplantısını 29 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirecek. Tüm dünyanın yakından izleyeceği kritik toplantıda alınacak karar, aynı gün saat 21.00'de açıklanacak. Toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyerek alınan kararların gerekçelerini ve para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

Bu toplantı, Fed'in 2025 yılı içinde gerçekleştireceği altıncı toplantı olacak. Banka, bir önceki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekmişti. Bu indirim, yılın ilk faiz indirimi olarak kayıtlara geçti. Ekim ayındaki toplantı ise, Fed'in faiz indirim sürecini sürdürüp sürdürmeyeceğini belirlemesi açısından kritik önem taşıyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİ

Piyasalarda, Fed'in ekim ve aralık aylarındaki toplantılarda 25'er baz puanlık indirim yaparak yıl genelinde toplam 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştireceği yönünde güçlü bir beklenti oluştu. Özellikle ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle açıklanamayan ekonomik veriler, Fed'in karar alma sürecine ilişkin belirsizlikleri artırdı. Bununla birlikte istihdam piyasasında yavaşlamanın devam ettiğine dair tahminler, faiz indirim beklentilerini destekliyor.

Altın fiyatları da Fed'in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte yeniden rekor seviyelere yükseldi. ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yeniden gündeme gelmesi, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesine neden oldu. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in yıl sonuna kadar kademeli bir gevşeme süreci sürdüreceği yönünde şekilleniyor.

FED EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in ekim ayı faiz kararı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında ekonomik görünüm, enflasyon gelişmeleri ve gelecekteki politika adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamalarını dikkatle takip edecek. Özellikle para politikasında gevşeme sinyallerinin devam edip etmeyeceği, doların küresel değeri, altın fiyatları ve borsa endeksleri üzerinde belirleyici olacak. Toplantı sonrası yayımlanacak tutanakların da Fed yetkililerinin ileriye dönük değerlendirmeleri hakkında ipuçları vermesi bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Fed'in son toplantı tutanaklarına göre, neredeyse tüm yetkililer eylül ayındaki toplantıda politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini destekledi. Çoğu üye, bu yıl içinde politikanın daha da gevşetilmesinin uygun olacağını değerlendirdi. Bu durum, Fed'in ekim ve aralık aylarında yeni indirim kararları alabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

ABD'de hükümetin kapalı kalması nedeniyle bazı ekonomik verilerin açıklanamaması, Fed'in karar sürecinde veri odaklı yaklaşımını zorlaştırıyor. Buna karşın piyasalar, istihdam piyasasındaki yavaşlama ve ekonomik aktivitedeki durgunluk nedeniyle faiz indirimlerinin devam edeceğine kesin gözüyle bakıyor.