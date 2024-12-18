FED FAİZ KARARI! FED faiz indirirse TL nasıl etkilenir? FED faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler?

FED'in faiz politikaları, sadece Amerikan ekonomisini değil, küresel finansal dengeleri de doğrudan etkiliyor. Faizlerde yapılacak olası bir indirim, özellikle dolar/TL ve altın fiyatları üzerinde belirgin bir etki yaratabilir. FED faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? sorusu ise yatırımcıların sıkça sorduğu başlıklardan biri. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararları, küresel piyasalarda olduğu kadar Türkiye ekonomisinde de dikkatle takip ediliyor. Peki, FED faiz indirirse TL nasıl etkilenir? FED faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Detaylar haberimizde...

FED FAİZ İNDİRİRSE TL NASIL ETKİLENİR?

FED faiz indirirse, doların getiri oranı düşeceği için küresel yatırımcıların dolara olan ilgisi azalabilir. Bu durum, dolara olan talebi azaltarak TL'nin değer kazanmasına yol açabilir. Düşük faiz ortamında yatırımcılar daha yüksek getiri arayışıyla gelişmekte olan piyasalara yönelir. Bu durum Türkiye gibi ülkelerin finansal varlıklarına olan talebi artırabilir ve TL'yi destekleyebilir.

FED FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Faiz oranlarının düşmesi, tahvil gibi faiz getirisi sağlayan enstrümanları daha az cazip hale getirir ve yatırımcıları altın gibi getirisi olmayan ancak güvenli liman olarak görülen varlıklara yönlendirir. Dolar zayıfladığı için altın, dolar karşısında değer kazanabilir. Çünkü altın, genellikle dolar cinsinden fiyatlanır.

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