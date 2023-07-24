FED faiz artırırsa dolar ne olur? FED faiz yükseltirse dolar ne olur, dolar yükselir mi düşer mi? Dolar artar mı FED faiz kararının dolara etkisi!

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına odaklandı. Fed kararı altın, dolar ve kripto paraların yönü konusunda belirleyici olacak. Peki FED faiz artırırsa dolar ne olur? FED'in faiz kararı doların değerini Türk Lirası karşısında değiştirecek. Peki FED faiz yükseltirse dolar ne olur, dolar yükselir mi düşer mi? Dolar artar mı FED faiz kararının dolara etkisi!

FED faiz artırırsa dolar ne olur? Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına odaklandı. Fed kararı altın, dolar ve kripto paraların yönü konusunda belirleyici olacak. Peki FED faiz artırırsa dolar ne olur? FED'in faiz kararı doların değerini Türk Lirası karşısında değiştirecek. Peki FED faiz yükseltirse dolar ne olur, dolar yükselir mi düşer mi? Dolar artar mı FED faiz kararının dolara etkisi haberimizde...

FED FAİZ ARTIRIRSA DOLAR NE OLUR?

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

FED faiz yükseltirse dolar değer kazanır. FED faiz artırımı yaparsa piyasadaki dolar arzında azalma olacağı için dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanacaktır. Dolayısıyla FED faiz yükseltirse Dolar, Türk Lirası karşısında yükselecektir.

FED'in faiz artırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almaktadır.

FED FAİZLERİ DÜŞÜRÜRSE ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.

FED FAİZ KARARI PİYASAYI NASIL ETKİLEYECEK?

Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine dair sinyaller vermesi halinde altın ve Bitcoin üzerinde baskı oluşacağı tahmin edilirken yumuşama sinyalleri yönünde bir karar alınması sonucunda ise dolar başlıca para birimleri karşısında baskılanarak, bu varlıkların önü açılabilir.