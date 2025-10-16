Fatih Terim hangi takıma geçiyor? Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu mu?

Türk futbolunun en tecrübeli teknik direktörlerinden Fatih Terim, Al-Shabab ile yollarını ayırmasının ardından yeniden gündemde. Özellikle Avrupa basınında yer alan haberler, deneyimli çalıştırıcının kariyerine yeni bir milli takımda devam edebileceği yönünde. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde beklenmedik sonuçlar alan Çekya Milli Takımı, teknik direktör arayışına girerken, en güçlü adaylardan biri olarak Fatih Terim'in adı öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FATİH TERİM HANGİ TAKIMA GEÇİYOR?

Şu an resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Çek basınında yer alan güçlü iddialara göre Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı ile görüşmeler yaptığı öne sürülüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda alınan sürpriz sonuçlar sonrası teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayıran Çekya Futbol Federasyonu, yeni bir teknik direktör arayışına girdi. Bu süreçte, deneyimi ve uluslararası arenadaki geçmişiyle dikkat çeken Terim'in ismi ön plana çıktı.

Özellikle, federasyon genel menajeri Pavel Nedved ile Fatih Terim'in geçmişte Al-Shabab döneminden gelen profesyonel ilişkisi, bu olasılığı güçlendiriyor. Ayrıca, Çek basını, Terim'e aylık 100 bin euro bütçe ayrıldığını iddia ederek görüşmelerin ciddi boyutta olduğunu vurguluyor. Resmi açıklama yapılmasa da, Fatih Terim'in yeniden Avrupa sahnesine, bu kez Çekya gibi yeniden yapılanmak isteyen bir milli takım aracılığıyla dönmesi oldukça mümkün görünüyor.

FATİH TERİM ŞU AN HANGİ TAKIMDA?

Fatih Terim, 2024-2025 sezonunda Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımında görev yaptı. Ancak bu birliktelik, sezon tamamlanmadan sona erdi. Sahada alınan olumsuz sonuçlar ve yönetimle yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle Terim ile kulüp yollarını ayırdı. Bu ayrılıkla birlikte Fatih Terim şu anda boşta, yani herhangi bir kulüp ya da milli takım ile resmi olarak sözleşmesi bulunmuyor.

Bu durum, onun yeni tekliflere ve projelere açık olmasını sağlıyor. Dolayısıyla, Avrupa'dan gelecek tekliflere olumlu yaklaşması sürpriz olmayacaktır. Çekya Milli Takımı iddiaları da tam bu döneme denk geldiği için, zamanlama açısından Terim için uygun bir fırsat gibi görünüyor.

FATİH TERİM KİMDİR?

Fatih Terim, Türk futbolunun en başarılı ve en tanınmış teknik direktörlerinden biridir. Hem kulüp düzeyinde hem de milli takım seviyesinde elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirmiştir. 4 Eylül 1953 doğumlu olan Terim, futbolculuk kariyerine Adanaspor ve Galatasaray'da defans oyuncusu olarak başladı. Futbolculuğun ardından antrenörlüğe geçerek kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Sadece Türkiye'de değil, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa liglerinde de teknik direktörlük yaparak uluslararası bir kariyere sahip oldu. Terim, sadece saha içinde değil, saha dışında da liderlik vasıflarıyla, karizmatik duruşuyla ve kriz anlarını yönetme becerisiyle tanınıyor.

FATİH TERİM'İN KARİYERİ

Türkiye A Milli Takımı (3 dönem)

1993–1996, 2005–2009, 2013–2017

Özellikle Euro 2008'de Türkiye'yi yarı finale taşıyarak Avrupa'da büyük ses getirdi.

Turnuvanın en unutulmaz anlarına imza attı; son dakikalarda gelen goller ve geri dönüşler ile hafızalara kazındı.

Galatasaray (4 dönem)

1996–2000, 2002–2004, 2011–2013, 2017–2022

En büyük başarısı 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası oldu.

8 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupaları, Süper Kupalar kazandı.

Galatasaray ile özdeşleşmiş bir isim haline geldi.

Fiorentina (2000–2001)

İtalya Serie A'daki ilk deneyimi. Takımı kısa sürede toparladı ancak yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu görevden ayrıldı.

AC Milan (2001)

Avrupa'nın devlerinden biri olan Milan'da kısa süreli bir deneyim yaşadı.

Serie A'da rekabetçi bir takım kurmaya çalışsa da, sabırsız yönetim süreci erken sona erdirdi.

Panathinaikos (2023–2024)

Yunanistan'daki bu deneyimi, Fatih Terim'in farklı futbol kültürlerine ne kadar uyum sağlayabildiğini gösterdi.

Özellikle genç oyunculara verdiği önem dikkat çekti.

Al-Shabab (2024–2025)