Avrupa futbolunda taşlar yerinden oynuyor. 2026 Dünya Kupası yolunda hayal kırıklığı yaşayan Çekya Milli Takımı, teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayırdı. Ancak asıl sürpriz, yerine geçebilecek isimler arasında Türkiye'nin futbol efsanesi Fatih Terim'in de yer alması. Peki, Fatih Terim Çekya Milli Takımı'na mı gidiyor? Fatih Terim hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı, şu an hangi takımı yönetiyor? Fatih Terim hakkında ortaya atılan iddiaların detayları haberimizde!

FATİH TERİM ÇEKYA MİLLİ TAKIMI'NA MI GİDİYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda yaşanan sürpriz sonuç, Çekya Milli Takımı'nda taşları yerinden oynattı. Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup olan Çekya'da teknik direktör Ivan Hasek ile yollar ayrıldı. Yerine kimin geçeceği merakla beklenirken, gündemde çok çarpıcı bir isim var: Fatih Terim.

Çek basınına göre, efsanevi Türk teknik adam Fatih Terim'in adı, Çekya Milli Takımı için ciddi bir şekilde geçiyor. Özellikle Çekya Futbol Federasyonu Genel Menajeri Pavel Nedved ile geçmişte kurduğu bağ, bu iddiaları güçlendiriyor. Peki, Fatih Terim gerçekten Çekya'nın başına geçebilir mi? Kariyerinde hangi takımları çalıştırdı? Şu anda hangi takımı yönetiyor? İşte tüm detaylarıyla…

FATİH TERİM HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

Fatih Terim, Avrupa futbolunun en tecrübeli teknik adamlarından biri olarak kabul ediliyor. Kariyerine Türkiye Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlayan Terim, daha sonra şu takımlarda teknik direktörlük yaptı:

Türkiye A Milli Takımı (1993–1996, 2005–2009, 2013–2017): Euro 2008'de Türkiye'yi yarı finale taşıdı. Turnuva tarihinin en büyük geri dönüşlerinden bazılarına imza attı.

Galatasaray (1996–2000, 2002–2004, 2011–2013, 2017–2022): UEFA Kupası zaferi, 8 Süper Lig şampiyonluğu, sayısız kupa… Galatasaray ile adeta özdeşleşmiş bir isim.

Fiorentina (2000–2001): İtalya'daki ilk deneyimi, Serie A'da iz bıraktı ancak kulüp içi kriz nedeniyle kısa sürdü.

Milan (2001): Avrupa devlerinden biri olan Milan'da kısa süreli bir görev aldı.

Panathinaikos (2023–2024): Yunan futboluna farklı bir bakış açısı kazandırdı.

Al-Shabab (2024–2025): Suudi Arabistan'daki bu deneyim, Terim'in son göreviydi. Ancak alınan sonuçlar sonrası yönetimle yollar ayrıldı.

Fatih Terim'in kariyerine bakıldığında, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde büyük tecrübeler edindiği, özellikle kriz yönetiminde etkili olduğu görülüyor. Çekya gibi yeniden yapılanmak isteyen bir milli takım için bu, önemli bir avantaj olabilir.

FATİH TERİM HANGİ TAKIMI YÖNETİYOR?

Fatih Terim, 2024-2025 sezonunda Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab takımında görev aldı. Ancak gelen bilgilere göre, bu birliktelik uzun sürmedi. Takımın yönetimiyle yaşanan fikir ayrılıkları ve sahadaki sonuçların beklentileri karşılamaması üzerine taraflar sezon bitmeden yollarını ayırdı.

Bu ayrılık, Terim'in yeniden Avrupa'ya dönmesinin önünü açtı. Çek basınında yer alan haberlere göre, şu anda resmi olarak bir kulüp ya da milli takımla anlaşması bulunmuyor. Yani teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmak için uygun bir dönemde.

FATİH TERİM İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ İDDİASI

Çekya'nın önde gelen spor gazetelerinden Sport, geçtiğimiz günlerde yayımladığı özel haberde çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı: Çekya Futbol Federasyonu, Fatih Terim ile iletişime geçti.

Haberde, Pavel Nedved'in daha önce Suudi Arabistan'ın Al-Shabab kulübünde sportif direktörlük yaptığı dönemde Fatih Terim ile profesyonel ilişkiler kurduğu ve bu bağlantının, Çekya için bir fırsat olarak değerlendirildiği öne sürüldü. Hatta federasyonun Terim için aylık 100 bin euro gibi ciddi bir bütçe ayırdığı da iddialar arasında.