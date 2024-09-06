Fas Gabon maçı hangi kanalda? Fas Gabon maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fas maçı hangi kanalda? Fas Gabon Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fas Gabon maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fas Gabon maçını hangi kanal veriyor? İşte Fas Gabon maçı yayın bilgisi haberimizde...

FAS GABON MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

Fas Gabon maçı Türkiye'de yayınlanmıyor. Yabancı kanallar üzerinden Fas Gabon maçını izleyebilirsiniz.

Fas Gabon maçını veren yabancı kanallar ise şu şekildedir:

Fas: Arryadia 3

Cezayir: TOD

Fransa: beIN Sports 2

Gana: Canal+ Sport 3

Katar: beIN Sports 5

Libya: TOD

Mısır : TOD

Tunus: beIN Sports 5

FAS GABON MAÇI SAAT KAÇTA?

Fas Gabon maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

FAS GABON İLK 11 BELLİ OLDU MU, EN NESYRİ VAR MI?

Fas Gabon maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 21.00'de açıklanması bekleniyor.

FAS GABON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fas Gabon Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı, Fas'ta oynanacaktır.