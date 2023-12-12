Faruk Koca kaç yıl ceza alacak ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır sorularına yanıt aranıyor. Faruk Koca gözaltına alındı mı ve son durum nedir merak ediliyor. Hakem Halil Umut Meler'e maç sonunda yumruklu saldırı gerçekleştiren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ne kadar ceza alabileceği ortaya çıktı. Peki, Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır ve Faruk Koca kaç yıl ceza alacağı gündemden düşmüyor. Dün akşam oynanan Ankaragücü-Rize spor müsabakası sonrası Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası ülke gündemi karıştı. Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? Detaylar haberimizdedir…

FARUK KOCA KAÇ YIL CEZA ALIR?

Hakem Halil Umut Meler'e maç sonunda yumruklu saldırı gerçekleştiren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ne kadar ceza alabileceği ortaya çıktı. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca cezasının yarı oranda artırılması beklenen Koca'nın 6,5 yıla kadar hapsi istenebilir.

FARUK KOCA TUTUKLANDI MI?

Avukat Serkan Günel NTV canlı yayınında Ankaragücü Faruk Koca'nın alması gereken cezaya ilişkin detayları şöyle anlattı:

"68/22 sayılı sporda şiddetin önlenmesi hakkında bir kanunumuz var. 2011 yılında çıkan bu kanunun 20. maddesi çok açık bir şekilde diyor ki; spor müsabakalarında görev yapan hakemler, gözlemciler, saha komiseri ve temsilciler bu gibi görevleri ile bağlantılı olarak kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır diyor. Dolayısıyla burada hakemimizin normal şartlarda ne iş yapıyor olursa olsun. Dişçi de olsa avukat da olsa bu görevi nedeniyle kamu görevlisi sayıldığının altını çizmek istiyorum. Bu yönden TCK'nın 86.maddesinde kasten yaralama suçu içeren 3.fıkrada yer alan 'c' bendinde kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenen suç olarak adlandırılacak ve ceza yarı oranında artırılacak. Yani basit haliyle 3 yıla kadar cezalandırma burada öngörürsek yarı halinde artırılarak bir anlamda 4,5 yıla kadar cezalandırılması öngörülecek."

"6,5 YILLA YARGILANABİLİR"

"Yine aynı şekilde tekrar 68/22 sayılı kanuna dönersek sporda şiddetin önlenmesi hakkındaki kanuna orada da diyor ki; spor müsabakalarında kasten yaralama suçunda veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre de verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yani iki kez yarı oranında artırılacak bir cezanın burada uygulanması gerekir. Dolayısıyla bunlar tabi Türk Ceza Kanunu'nun 87.maddesinde yer alan kasten yaralama fiilinin konuşmada sürekli zorluk, yüzünde sabit iz, yaşamı tehlikeye sokması hallerinin dışında kabul edilse dahi en az 6,5 yılla yargılanmasının söz konusu olacağını düşünüyorum, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için…"