Faruk Fatih Özer tahliye oldu mu SON DAKİKA (THODEX)?

30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanıp 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmıştı.

ÖRGÜT SUÇU YÖNÜNDEN TAHLİYE KARARI

11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer bugün hakim karşısına çıktı. Dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğunun devamına kararına verilen Özer için örgüt suçu yönünden tahliye kararı verildi.

AVUKATINDAN BASIN AÇIKLAMASI

Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, Thodex dosyası İstanbul 22. Bölge Adliye Mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararı hakkında yaptıkları basın açıklamasını paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Kamuoyunun da yakından takip ettiği Thodex dosyasında, mahkeme tarafından verilen son kararlar hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Hukukun evrensel ilkeleri gereği, herkes kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla suçluluğu ispat edilene kadar masum kabul edilir. Masumiyet karinesi, demokratik bir hukuk devletinin en temel taşlarından biri olup, yargılama sürecinde şüpheli ve sanık haklarının korunmasını güvence altına alır.

"DOLANDIRICIK SUÇLAMASINA İLİŞKİN TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ"

Müvekkillerimiz hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğun devamına karar verirken, örgüt suçu yönünden tahliye kararı vermiştir. Bu karar, yargılama sürecinin dinamik yapısını ve her suç isnadının bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Özellikle örgütlü suç isnadı bakımından verilen tahliye kararı, müvekkillerimizin organize bir suç yapılanması içinde yer almadığını göstermesi açısından önemli bir hukuki gelişmedin.

Hukuk devleti ilkesi gereği, adil yargılanma hakkı herkes için vazgeçilmezdir. Yargılama süreci tamamlanmadan yapılan yorumlar ve peşin hükümler, yalnızca yargıya olan güveni zedelemekle kalmaz, aynı zamanda bireylerin temel haklarına da zarar verir. Unutulmamalıdır ki, yargı süreci nihai karara ulaşmadan hiçbir kişi suçlu ilan edilemez. Müvekkillerimizin haklarının korunması ve adil bir yargılama sürecinin sağlanması için tüm hukuki yolları sonuna kadar takip edeceğimizi ve sürecin şeffaf ilerlemesi adına kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtiriz.

Avukatlık mesleği, kamu hizmeti niteliğinde olup, hukukun üstünlüğünü ve adaletin tesisini sağlama amacı taşır. Mesleğimizin temelinde etik kurallar ve mesleki ilkeler yer almakta olup, bu ilkelere daima sadık kalmaktayız. Aynı zamanda, müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini en üst düzeyde koruyarak hukuki güvenlik ve adil yargılanma hakları çerçevesinde bir denge sağlamaktayız."