Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer neden öldü, intihar mı etti?
Türkiye'nin en büyük kripto para dolandırıcılığı davalarından birine konu olan Thodex borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki tek kişilik odasında asılı halde ölü bulundu. Peki, Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer neden öldü, intihar mı etti?

Türkiye'nin en büyük kripto para skandallarından biriyle gündeme gelen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ndeki odasında asılı halde ölü bulundu. Genç yaşta kripto piyasasında adını duyuran, ardından binlerce kişiyi mağdur eden Özer'in ölümüne ilişkin "intihar" iddiası gündeme geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer, 1994 yılında Kocaeli'de doğmuş bir Türk girişimcidir. Türkiye'nin en bilinen kripto para borsalarından biri haline gelen Thodex'in kurucusu ve yöneticisidir. Kripto para sektörünün yükselişte olduğu dönemde Thodex adlı platformu kurarak kısa sürede çok sayıda yatırımcıyı bünyesine çekmiştir. Ancak 2021 yılında borsanın faaliyetlerini aniden durdurması ve kullanıcıların hesaplarındaki paralarına ulaşamamasıyla büyük bir skandal patlak vermiştir.

Olay sonrası binlerce kişi mağdur olmuş, milyarlarca liralık kayıplar yaşandığı iddia edilmiştir. Bu gelişmelerin ardından Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştır. İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve uzun süren takip sonrası 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştır.

Arnavutluk'taki adli süreç tamamlandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Özer, yargılandığı davada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

FARUK FATİH ÖZER KAÇ YAŞINDAYDI?

Faruk Fatih Özer, 1994 doğumluydu. 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındaydı. Genç yaşta girişimcilik hayatına atılmış, Thodex'i kurduğunda henüz 20'li yaşlarının başındaydı. Ancak kısa sürede büyüyen platformun çöküşü ve ardından gelen dolandırıcılık iddiaları, onu Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirmiştir.

FARUK FATİH ÖZER OLAYI NEDİR?

"Faruk Fatih Özer olayı" olarak anılan hadise, Türkiye'deki en büyük kripto para dolandırıcılığı vakalarından biridir. 2017'de kurulan Thodex, yatırımcılara çeşitli kripto para işlemleri yapma olanağı sunan bir platformdu. 2021 yılında borsa aniden işlemlerini durdurdu, kullanıcılar hesaplarına erişemedi ve milyarlarca liralık kayıp yaşandı.

Bu durumun ardından Özer'in, şirket hesaplarından 253 milyon TL'den fazla kripto varlığı yurt dışına aktardığı, bunların önemli bir kısmının Malta merkezli kripto cüzdanlara gönderildiği tespit edildi.

Thodex skandalı yaklaşık 356 milyon liralık bir zarara yol açtı.

Özer olay sonrasında Arnavutluk'a kaçtı, fakat 2022'de yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. 2023 yılında yargılandığı davada suçlu bulundu ve 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Bu dava, Türkiye'deki en uzun hapis cezalarından biri olarak tarihe geçti.

FARUK FATİH ÖZER NEDEN ÖLDÜ?

Faruk Fatih Özer, 1 Kasım 2025 sabahı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki tek kişilik hücresinde, banyoda asılı halde ölü bulundu.

Cezaevi görevlileri tarafından yapılan kontrolde Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk incelemelere göre, intihar etmiş olabileceği üzerinde durulmaktadır.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi ve kriminal inceleme yapılmaktadır.

Bu olay, Thodex davasının kamuoyunda yeniden gündeme gelmesine yol açmış, hem dolandırıcılık mağdurları hem de kamuoyu açısından büyük yankı uyandırmıştır.

