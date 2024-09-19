Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

TCMB faiz kararı araştırılırken, Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. Ekonomistler, son 5 aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası'nın kararında bir değişiklik öngörmüyor. Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Detaylar haberimizdedir...

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, piyasalarda büyük bir merakla beklenen faiz kararını bugün saat 14.00'te duyuracak. Son 5 aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası'nın, bu durumunu koruması bekleniyor.

EYLÜL 2024 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan kurul, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı.