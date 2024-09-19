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Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
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Merkez Bankası'nın Eylül 2024 faiz kararı merakla bekleniyor. Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz oranlarının ne yönde değişeceği ve bu değişikliğin ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusu, finans dünyasında büyük bir ilgi odağı olmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün faiz kararını açıklayacak ve piyasalarda tüm dikkatler bu toplantıya çevrildi. Peki, Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

TCMB faiz kararı araştırılırken, Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. Ekonomistler, son 5 aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası'nın kararında bir değişiklik öngörmüyor. Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Detaylar haberimizdedir...

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, piyasalarda büyük bir merakla beklenen faiz kararını bugün saat 14.00'te duyuracak. Son 5 aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası'nın, bu durumunu koruması bekleniyor.

Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

EYLÜL 2024 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan kurul, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

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