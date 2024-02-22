Faiz artarsa altın ne olur? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç?

Geçtiğimiz ay, Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atanmıştı. Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıklamıştı. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerinin artmasıyla birlikte olumlu bir seyir izleniyor. Piyasalar, 2024 yılının son Merkez Bankası faiz kararı toplantısını dikkatle takip etti. Peki, faiz artarsa altın ne olur? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç?

FAİZ ARTARSA ALTIN NE OLUR?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyonda 2024, ve 2025 tahminleri değişmedi. 2024 enflasyon tahmini yüzde 36, 2025 tahmini yüzde 14 olarak korundu. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülüyor." ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. FED'in faiz artırma kararı altın piyasalarını iki yönden etkiler. Birincisi, ons altın açısından bakıldığında, FED'in faiz artırımı dünya genelinde altın çıkışlarını hızlandırabilir ve bu da ons altında geri çekilmelere yol açabilir. İkincisi, dolar etkisi göz önüne alındığında, gram altında doların bir miktar değer kazanması beklenir, bu da gram altında bir miktar değer artışına neden olabilir.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan