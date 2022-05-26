Faiz açıklaması ne zaman? 26 Mayıs Merkez Bankası FAİZ AÇIKLAMASI saat kaçta? Faiz kararı ne olur? - Haberler

Faiz açıklaması ne zaman? 26 Mayıs Merkez Bankası FAİZ AÇIKLAMASI saat kaçta? Faiz kararı ne olur?
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Yurt içi piyasaları bugün açıklanacak faiz kararına çevrilmesinin ardından Faiz açıklaması ne zaman? Merkez Bankası FAİZ AÇIKLAMASI saat kaçta? sorularına yanıt arandı. Politika faizleri geçtiğimiz yıl yapılan indirimler yüzde 19'dan yüzde 14'e kadar düşürülmüş, TCMB sene başından bu yana da faizlerin sabit kalması kararına imza atmıştı... Faiz açıklaması ne zaman? Merkez Bankası FAİZ AÇIKLAMASI saat kaçta?
Faiz açıklaması ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz ay yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faizlerin sabit bırakılmıştı. Döviz ve altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket nedeniyle Mayıs 2022 Merkez Bankası faiz kararı oldukça önem taşıyor. Faiz açıklaması ne zaman? 26 Mayıs Merkez Bankası FAİZ AÇIKLAMASI saat kaçta?
Merkez Bankası faiz açıklaması için 26 Mayıs Perşembe tarihi verilmişti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 26 Mayıs Perşembe günü toplanıyor. Alınan faiz kararı ise saat 14:00'te kamuoyu ile paylaşılacak.
Mart ve Nisan ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Yüzde 14 oranında sabit tutulan faizde bu ay da değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.
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