Faiz açıklaması ne zaman? 26 Mayıs Merkez Bankası FAİZ AÇIKLAMASI saat kaçta? Faiz kararı ne olur? - Haberler

Faiz açıklaması ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz ay yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faizlerin sabit bırakılmıştı. Döviz ve altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket nedeniyle Mayıs 2022 Merkez Bankası faiz kararı oldukça önem taşıyor. Faiz açıklaması ne zaman? 26 Mayıs Merkez Bankası FAİZ AÇIKLAMASI saat kaçta?

FAİZ AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz açıklaması için 26 Mayıs Perşembe tarihi verilmişti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 26 Mayıs Perşembe günü toplanıyor. Alınan faiz kararı ise saat 14:00'te kamuoyu ile paylaşılacak.

MAYIS 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Mart ve Nisan ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Yüzde 14 oranında sabit tutulan faizde bu ay da değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

Haberler.com - Gündem