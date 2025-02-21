Eyüpspor Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüp maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Eyüpspor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Eyüp le Süper Lig maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Eyüpile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Eyüp maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Eyüpspor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Eyüpspor Beşiktaş maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Eyüpspor Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞMAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Eyüpspor:

Beşiktaş :

Eyüpspor Beşiktaş MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüp ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Rize'da, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.