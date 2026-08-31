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EYT Kıl Payı Kaçanlara Kademeli Emeklilik Önerisi

EYT Kıl Payı Kaçanlara Kademeli Emeklilik Önerisi
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8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için esnek ve kademeli bir emeklilik modeli önerildi. Kadınlarda 43'ten 51'e, erkeklerde 45'ten 53'e yaşın aşamalı yükseltilmesi hedefleniyor. Ancak uzmanlar, mali sürdürülebilirlik zorlukları nedeniyle bu modelin yasalaşma ihtimalinin zayıf olduğunu ve gündeme gelmesinin 2027'deki olası erken seçim ortamını bekleyebileceğini belirtiyor.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi yapıldığı için EYT yasasından yararlanamayan çalışanlar, emeklilik sisteminde yeni bir formül talep ediyor. EYT'yi kıl payı kaçıran kesimin oluşturduğu dernekler, keskin yaş sınırları yerine esnek ve basamaklı bir geçiş öngören kademeli emeklilik modelini gündeme getirdi. Bu modelde yaş şartı tamamen kaldırılmıyor; işe giriş tarihine göre orantılı olarak artırılması teklif ediliyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre taslakta emeklilik yaşının kadınlarda 43'ten 51'e, erkeklerde 45'ten 53'e aşamalı olarak yükseltilmesi isteniyor. 1999-2000 yılları arasında işe başlayan kadınların 43, erkeklerin 45 yaşında emekli olabilmesi hedefleniyor. Çalışma hayatına daha geç katılanların yaş ve prim gün sayısının bir anda fırlaması yerine işe giriş yılına göre adil kademelendirme talep ediliyor. Ancak bu öneri henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulmuş bir taslak; yasalaşmış veya Meclis'e gelmiş bir düzenleme bulunmuyor.

Uzmanlar, mevcut EYT düzenlemesinin bütçeye etkilerini hatırlatarak Türkiye'nin nüfus yapısı ve ekonomik koşullarıyla 40'lı yaşlarda emeklilik sağlayacak yeni bir sistemin mali olarak sürdürülmesinin güç olduğunu söylüyor. Bu nedenle kademeli emeklilik modelinin orta vadede yasalaşma ihtimali zayıf görülüyor. Uzmanlara göre model şu an iktidarın gündeminde değil; ancak 2027 yılında bir erken seçim ekonomisinde gündeme gelebilir.

Kaynak: Haber Merkezi
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