Eylül ayı kira artış oranı 2025: Eylül ayı kira artış ne zaman açıklanacak? Nasıl hesaplanacak?

Eylül ayı kira artış oranı 2025 yılı itibarıyla milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından merakla bekleniyor. Eylül ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak ve bu oran nasıl belirlenecek?

Kira sözleşmeleri yenilenecek olan vatandaşlar için Eylül ayı kira artış oranı büyük önem taşıyor. Kira artışının ne kadar olacağı, hangi formülün kullanılacağı ve sınırlamalar olup olmayacağı gibi detaylar gündemi meşgul ediyor. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılında alınan karara göre, konut kiralarında artış oranı %25 ile sınırlandırılmıştı. Ancak bu sınırlamanın 2025 yılı için devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Eğer sınırlandırma kaldırılırsa, Eylül ayı kira artış oranı doğrudan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

2025 yılı Eylül ayı kira artış oranı, 3 Eylül 2025 tarihinde açıklanması beklenen enflasyon verileriyle netleşecek. TÜİK, her ayın ilk haftasında bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu veriler arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması, kira artış oranının hesaplanmasında temel gösterge olarak kullanılıyor.

EYLÜL AYINDA KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Kira artışı hesabı yapılırken, "12 aylık TÜFE ortalaması" esas alınır. Örneğin, TÜFE ortalaması %65 olarak açıklandıysa, kira bedelinde %65 oranında artış yapılabilir. Ancak konutlar için %25'lik yasal sınır uygulandığı sürece bu artış %25'i aşamaz. İşyerleri içinse bu sınırlama geçerli değildir ve TÜFE oranı kadar zam yapılabilir.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Özetle, Eylül ayı kira artış oranı 2025 yılı itibarıyla yine hem ev sahipleri hem de kiracılar için belirleyici bir unsur olacak. Bu oran, 3 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak olan TÜFE verilerine göre netleşecek. Eğer konut kira artışına yönelik %25'lik sınırlama devam ederse, bu oran üzerinden maksimum artış yapılabilecek.

Peki, kira artış oranı nasıl hesaplanır? En doğru hesaplama yöntemi, TÜİK'in yayımladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına bakmak olacaktır. Güncel oranlar açıklandıktan sonra hem ev sahipleri hem de kiracılar yasal sınırlamalar çerçevesinde yeni kira bedellerini belirleyebilecek. Ekonomik şartlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda kira piyasasında nasıl bir değişim yaşanacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

