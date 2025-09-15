Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Engelli veya bakıma muhtaç bireylerin ailelerine mali destek sağlayan evde bakım maaşı, her yıl olduğu gibi 2025 Eylül ayında da gündemde. Ödemelerin tarihi, miktarı, kimlerin alabileceği gibi pek çok detay merak ediliyor. Peki, Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesinin detayları...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

2025 Eylül evde bakım maaşı henüz hak sahiplerinin hesaplarına geçmedi. Resmî kaynaklara göre ödemelerin başladığı tarih 15 Eylül Pazartesi olarak öngörülüyor.

Hangi illere ne zaman yatacağı iller bazında farklılık gösterebiliyor; bazı yerlerde 15'inden itibaren, bazı yerlerde gecikmeli olarak takip eden günlerde ödeme yapılmakta.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler, her ayın 15'i ile 31'i tarihleri arasında yapılır.

2025 Eylül ödemeleri için beklenen ödeme başlangıcı 15 Eylül Pazartesi günü.

Ödeme zamanı illere göre değişir; banka ya da sosyal yardım müdürlüğü yoğunluğuna bağlı gecikmeler olabilir.

2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2025 Temmuz zammıyla evde bakım maaşı 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseltildi.

Bu zam, memur maaş katsayısı değişikliği ve enflasyon farklarının etkisiyle gerçekleşti.

EVDE BAKIM ÜCRETİ ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Evde bakım maaşı (yardımı) almak isteyenlerin uyması gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

Engelli veya bakıma muhtaç birey olması

Yardım, ağır engelli ya da sürekli bakım gerektiren hastalığı olan bireyler için veriliyor.

Bakımın evde yapılması

Kişinin bakımının aile bireyleri tarafından veya ev ortamında yapılması gerekiyor; kurum bakımı bu kapsamda değil.

Gelir ve mal varlığı sınırı

Aile üyelerinin gelir düzeyi ve mal varlığı belirli sınırın altında olmalı. Sosyal yardımlarda olduğu gibi muhtaçlık kriteri aranır.

Başvuru yapılmış olması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na veya yerel sosyal hizmet kurumlarına başvuru tamamlanmış olmalı. Belgelerin eksiksiz olması gerekir (özellikle engelli raporu, kimlik, ikamet belgesi vb.).

Resmî ikametgah

Yardım talep edilen kişinin Türkiye'de resmî kaydı ve ikametgahı olmalı.

Denetim ve kontrol

Hak sahiplerinin durumlarında değişiklik olup olmadığı takip edilir; denetimlerde verilen bilgilere uygunluk aranır.

