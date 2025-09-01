Emekli banka promosyonları kapsamında yapılan güncellemelerle, bazı bankalar 15.000 TL'ye kadar promosyon teklif ediyor. Bu promosyonlar, emekli maaşının tutarına göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, 10.000 TL maaş alan bir emekli, daha yüksek promosyon alma hakkına sahip olabiliyor. Peki, Eylül 2025 emekli banka promosyonları ne kadar? En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte detaylar...

EYLÜL 2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR?

Yeni dönemde emekli banka promosyonları, bankaların kıyasıya rekabetiyle önemli oranda yükseldi. Eylül 2025 itibarıyla kamu ve özel bankalar, emekli müşterilerine cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Emekliler için en avantajlı emekli banka promosyonları listesi merak konusu oldu.

BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI - YENİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Yapı Kredi, emekli müşterilerine oldukça yüksek promosyon ödemeleri sunuyor. 10.000 TL altı maaş alanlara 12.250 TL promosyon verirken, 10.000 – 14.999 TL aralığında maaş alanlara 18.000 TL, 15.000 – 19.999 TL aralığında maaş alanlara 22.500 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara ise 27.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ek kampanyalar ve otomatik fatura talimatı gibi işlemlerle toplam tutar 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON

Ziraat Bankası, tüm maaş aralıkları için sabit 12.000 TL promosyon sunuyor. Taahhüt süresi 3 yıl olan bu promosyon kampanyası, ek ödül ya da kampanyasız olarak net şekilde uygulanıyor.

HALKBANK PROMOSYON

Halkbank, 10.000 TL'nin altındaki maaşlara 8.000 TL, 10.000 – 15.000 TL arası maaşlara 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arası maaşlara 12.000 TL promosyon veriyor. 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 15.000 TL'ye kadar çıkan promosyonlar sağlanabiliyor.

VAKIFBANK PROMOSYON

VakıfBank, maaş aralığına göre değişen promosyonlar sunuyor. 10.000 TL altı maaş alanlar 5.000 TL alırken, 10.000 – 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 – 20.000 TL maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon veriliyor.

DENİZBANK PROMOSYON

Denizbank, özel promosyon kampanyalarıyla dikkat çekiyor. 10.000 TL'nin altındaki maaşlara 17.000 TL, 10.000 – 15.000 TL arası maaşlara 21.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arası maaşlara 24.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaşlara 27.000 TL'ye kadar promosyon sunuluyor.

QNB FİNANSBANK PROMOSYON

QNB Finansbank, maaş aralığına göre promosyon ödemesi yapıyor. 0 – 9.999 TL maaş alanlara 11.650 TL, 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 15.400 TL, 15.000 – 19.999 TL aralığında maaş alanlara 17.900 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara ise 20.400 TL veriliyor.

ALBARAKA PROMOSYON

Albaraka Türk, emekli maaş müşterilerine 15.900 TL'den başlayan promosyonlar sunuyor. 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 19.800 TL, 15.000 – 19.999 TL maaş alanlara 22.400 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 25.000 TL ödeme yapılıyor.

ING BANK PROMOSYON

ING Bank, 9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 16.250 TL, 10.000 – 14.999 TL maaş alanlara 20.000 TL, 15.000 – 19.999 TL maaş alanlara 22.500 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon veriyor.

TEB PROMOSYON

TEB (Türk Ekonomi Bankası), emeklilere 10.000 TL altı maaşlarda 14.000 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında maaşlarda 17.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında maaşlarda 19.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaşlarda ise 21.000 TL promosyon sağlıyor.

KUVEYT TÜRK PROMOSYON

Kuveyt Türk, 10.000 TL altı maaş alan emeklilere 7.500 TL, 10.000 – 15.000 TL arası maaş alanlara 12.000 TL, 15.000 – 20.000 TL maaş alanlara 15.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 18.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?

En yüksek emekli banka promosyonları veren bankalar arasında ING Bank, QNB Finansbank, Yapı Kredi ve Akbank öne çıkıyor. Bu bankalar, hem nakit promosyon hem de kredi kartı harcamasına özel ödül puanları gibi teşviklerle emeklileri cezbetmeye çalışıyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSONLARI NASIL ALINIR?

Taahhüt Süresini Kontrol Edin: Mevcut bankanızla 3 yıllık promosyon taahhüdünüz varsa, süresi dolmadan başka bankaya geçemezsiniz.

Banka Seçin: Güncel promosyon tutarlarını karşılaştırarak en yüksek promosyonu veren bankayı belirleyin.

Maaşınızı Taşıyın:

e-Devlet üzerinden,

Seçtiğiniz bankanın şubesinden,

Veya bankanın mobil/internet şubesinden maaş taşıma işlemi yapabilirsiniz.

Taahhüt Verin: Yeni bankaya 3 yıl kalma sözü vererek promosyon başvurusunu tamamlayın.

Promosyonu Alın: Taahhüt sonrası promosyon ücreti birkaç gün içinde hesabınıza yatırılır.