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EXXEN Spor üyeliği nasıl yapılır, ne kadar ve maçlar nasıl izlenir? EXXEN üyelik ücreti kaç TL?

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EXXEN Spor üyeliği nasıl yapılır? EXXEN Spor üyelik ücretleri, seçilen paket ve üyeliğin sürelerine göre değişiklik gösterebilir. EXXEN Spor paketi ücretleri ve ne kadar olduğu merak ediliyor. Spor paketlerinin ücretleri genellikle farklı seçenekler sunarak, reklamsız veya reklamlı paketler halinde değişkenlik gösterir. Peki, EXXEN üyelik ücreti kaç TL?

EXXEN'de bu akşam akşam hangi maçlar var ve EXXEN Spor paketi üyeliği nasıl yapılır sorularına yanıt aranıyor. EXXEN Spor, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını izleme imkânı sunuyor. EXXEN Spor üyeliği nasıl yapılır, ne kadar ve maçlar nasıl izlenir? EXXEN üyelik ücreti kaç TL? Detaylar haberimizdedir...

EXXEN SPOR ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Exxen'e üye olmak için https://www.exxen.com/tr adresine girmeniz yeterlidir. Açılan sayfada adınız ve e-posta adresinizi girerek ücretsiz deneme sürümüne erişebilirsiniz. Ücretsiz deneme süresi yalnızca yeni üyelikler için geçerlidir. Ayrıca, Google Play veya App Store üzerinden Exxen uygulamasını indirerek abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN Spor üyeliği nasıl yapılır, ne kadar ve maçlar nasıl izlenir? EXXEN üyelik ücreti kaç TL?

EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

  • Reklamlı Aylık Paket 160,90 TL
  • Reklamsız Aylık Paket 223,90 TL
  • Exxen + ExxenSpor Kombine Paket Reklamlı 327,90 TL
  • Reklamsız 390,90 TL
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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