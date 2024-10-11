EXXEN CANLI İZLE: Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (11 Ekim) hangi maçlar var?

Bu akşam yayınlanacak olan Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, ücretsiz mi soruları araştırılırken Exxen tv yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam hangi maçlar var ve Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta olduğu gündeme geliyor. Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta, ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Karadağ Maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21:45'de oynanacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BU AKŞAM EXXEN'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Bosna Hersek- Almanya maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21:45 başlayacak. Bosna Hersek ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

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