Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 30 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 30 Ekim 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 30 Ekim 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,1945 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,2066 TL olmuştur.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,2898 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2951 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,4008 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,6233 TL olmuştur.