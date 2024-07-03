Euro 2024 şampiyonluk oranları ne? Türkiye oranı kaç?
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda ile eşleşti. Euro 2024 şampiyonluk oranları ne? Türkiye oranı kaç?
Hollanda Milli Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda Romanya'yı eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek Finalde Hollanda – Türkiye eşleşemsi oldu. Peki, Euro 2024 şampiyonluk oranları ne? Türkiye oranı kaç?
EURO 2024 ŞAMPİYONLUK ORANLARI NE?
TÜRKİYE : 47.5 oran
Hollanda: 16.15 oran
İtalya: 14.25 oran
İspanya: 8.36 oran
Portekiz: 8.36 oran
Almanya: 6.08 oran
Fransa: 4.66 oran
İngiltere: 3.75 oran